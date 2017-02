Ronaldo Fenômeno ou gângster? Ex-jogador anda de carrão em Madri

Ronaldo Fenômeno deu um passeio pelas ruas de Madri nesta quinta-feira com seu Mustang GT 1977. Mas o ex-jogador, que usava uma jaqueta preta e foi fotografado com ar marrento, tinha pose e visual de mafioso. Ronaldo mora em Madri desde setembro do ano passado, quando se tornou embaixador do Real Madrid, time pelo qual jogou por quatro anos.

Recentemente, Ronaldo foi tema de um desabafo de seu filho mais velho, Ronald, no perfil no Instagram do garoto. “Eu entendo o fanatismo, o cara é f***, tanto dentro quanto fora das quadras, mas eu sou incapaz de entender a necessidade de me lembrar disso a cada 10, 15, 20 passos”, escreveu. Ronald postou o desabafo na tentativa de frear os que acessam seu perfil apenas para falar de seu pai – ou tentar alcançá-lo.