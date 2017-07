Rogéria é internada no Rio de Janeiro com infecção urinária

Rogéria, 74 anos, foi internada na manhã desta quinta-feira com quadro de infecção urinária na Clínica Pinheiro Machado, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Segundo seu empresário e produtor, Alexandro Haddad, ela foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Ela estava com dores e só foi levada para a UTI para ser assistida mais de perto. Está tudo bem”, disse a VEJA. De acordo com ele, a atriz deve receber alta no sábado. A clínica não confirmou e nem deu informações sobre a internação de Rogéria.

Rogéria participou do filme Divinas Divas, que apresenta a primeira geração de travestis do Brasil. O documentário foi dirigido por Leandra Leal e lançado em 22 de junho. Na televisão, seus últimos trabalhos foram em 2015, no programa de humor Tá no Ar: A TV na TV e na novela Babilônia, em que interpretou a personagem Úrsula Andressa.