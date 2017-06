Ritinha abraça legado de surras épicas em novelas; veja lista

Ritinha (Isis Valverde) promete sair no tapa com Irene (Débora Falabella) nos próximos capítulos de A Força do Querer. A “sereia” entrará no meio de uma discussão entre a sogra Joyce (Maria Fernanda Cândido) e a vilã no banheiro de um restaurante chique, onde a amante de Eugênio (Dan Stulbach) vai receber o corretivo que o público espera, segundo informa a colunista Patrícia Kogut.

Na tentativa de promover a reconciliação dos pais, Ruy (Fiuk) levará Joyce para almoçar com Eugênio sem que ela saiba. No entanto, a espiã e escudeira de Irene, Mira (Maria Clara Spinelli), avisará a amiga do encontro. A madame vai encarar a rival. No auge da discussão, Ritinha entrará em ação com direito a fechar a porta do banheiro para o barraco não sofrer interrupções. Irene sairá do restaurante com as roupas rasgadas, no melhor estilo Laura de Celebridade.

Confira outros cinco barracos épicos das novelas da Globo:

Júlia vs. Yolanda, em Dancin’ Days

O primeiro barraco de grandes proporções das novelas foi protagonizado por Júlia (Sônia Braga) e a irmã Yolanda (Joana Fomm), em Dancin’ Days, de Gilberto Braga. Na trama, as duas brigam pela maternidade de Marisa (Glória Pires), filha biológica de Júlia, mas criada pela socialite Yolanda quando a irmã foi para a cadeia. O conflito culmina em bofetões e puxões de cabelo entre as irmãs.

Maria Clara vs. Laura, em Celebridade

Na novela de Gilberto Braga, a personagem Maria Clara (Malu Mader) é alvo da vingança de Laura (Cláudia Abreu), que acredita que a empresária foi cúmplice no roubo da música Musa do Verão, escrita pelo padrasto para sua mãe. Tamanha a bondade (ou ingenuidade) da protagonista, em certo ponto, ela abre mão de toda sua fortuna para a vilã. Quando Maria Clara — que é inocente — descobre a verdade por trás da história, ela se redime com a surra que dá na rival.

Maria do Carmo vs. Nazaré Tedesco, em Senhora do Destino

Depois de capítulos assistindo as maldades de Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), o público mal podia esperar pela reviravolta de Maria do Carmo (Susana Vieira). A protagonista arma com Giovanni (José Wilker), Leandro (Leonardo Vieira) e Cláudia (Leandra Leal) uma emboscada para Nazaré, quando a vilã tenta enganar Maria do Carmo quanto ao paradeiro de Lindalva (Carolina Dieckmann), sequestrada por ela quando bebê. O barraco foi forte.

Yvone vs. Melissa, em Caminho das Índias

A psicopata Yvone (Letícia Sabatella) levou diversas surras ao longo de Caminho das Índias, mas entrou para a história pelas mãos de Melissa (Christiane Torloni). Na trama, a vilã vive um caso com Ramiro (Humberto Martins), tudo parte de um plano para roubar a fortuna da família do amante. Ao descobrir a traição, a dondoca Melissa sai do salto e dá algumas bofetadas em Yvone.

Paloma vs. Félix, em Amor à Vida

Por ciúmes, Félix (Matheus Solano) sequestrou a filha da irmã Paloma (Paolla Oliveira), e disse a ela que a menina morreu no parto. Anos mais tarde, quando a mocinha descobre as maldades do irmão, ela encarna a mamãe urso e parte histérica para cima do vilão, em uma cena que virou meme na internet.