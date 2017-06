Rihanna volta à carga selvagem e lasciva em clipe com DJ Khaled

Verde, vermelho e amarelo dão o tom do quartinho com iluminação reduzida e cheiro de libido onde Rihanna desce e sobe pelas paredes, se joga sobre a cama, lança a cabeleira pelo ar e exibe um enorme decote sobre os seios, que dançam sem sutiã. Já famosa por sua sensualidade, a caribenha voltou à carga em sua participação no clipe de Wild Thoughts, música do DJ Khaled com participação também do rapper americano Bryson Tiller e sample do hit Maria Maria, do guitarrista Carlos Santana.

Rihanna precisa mesmo voltar a atacar: lista recente da Billboard mostrou que a brasileira Anitta já passou a colega em influência no showbiz.

Confira abaixo o clipe, que tem direção de Colin Tilley, o mesmo de vídeos como Slumber Party, de Britney Spears com a Tinashe, e o sensualíssimo Anaconda, de Nicki Minaj.