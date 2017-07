Rick surge velho em trailer da 8ª temporada de ‘Walking Dead’

O primeiro trailer da oitava temporada de The Walking Dead foi liberado nesta sexta-feira, durante a Comic-Con de San Diego, e já intrigou muitos fãs da série. Nos últimos segundos do vídeo, o personagem Rick (Andrew Lincoln) surge em uma cama, como se fosse um hospital, com a aparência envelhecida. Seria um sonho, delírio, ou o programa de zumbis vai mostrar imagens do futuro?

A prévia de mais de 4 minutos começa com o vilão Negan (Jeffrey Dean Morgan) ameaçando Padre Gabriel (Seth Gilliam). Em seguida, vários personagens se preparam para o esperado combate entre as comunidades contra os Salvadores.

Ezekiel (Khary Payton) é o responsável por boa parte do discurso, usado ao fundo das cenas, em um tom político e até religioso — culpa do personagem Jesus (Tom Payne), invocado em determinado momento como uma fundamental peça na unidade dos grupos.

A oitava temporada da série, exibida no Brasil pela Fox, começa no dia 22 de outubro.