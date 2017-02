Riccardo Tisci deixa direção de arte da Givenchy após 12 anos

Manchi solo te in questa foto. Mi ricordo come se fosse ieri ,quando siamo arrivati in questo palazzo.eravamo noi 3 io te e la luci spaventati e anche un po' spaesati. In questi 12 anni abbiamo condiviso tante cose e momenti indimenticabili , hai fatto un lavoro non solo impeccabile ma di un valore inestimabile;hai aperto le porte a tante persone. Siete riusciti a trasformare la moda in qualcosa di speciale e utile! Per me givenchy non era solo un marchio era una casa ,era dove passavamo le giornate a fare ricerche e ad aiutarci a vicenda. Ti voglio bene fratellino e sono felice che sei riuscito a chiudere un cerchio di un capitolo della tua vita.ti sono vicina con il cuore per sempre. Merci @givenchyofficial . Merci @riccardotisci17 merci Luci 🙏🏽💚

