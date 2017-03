Revelada a 1ª fala de Luke Skywalker em novo ‘Star Wars’

Ao fim de Star Wars: O Despertar da Força, o isolado jedi Luke Skywalker (Mark Hamill) é encontrado por Rey (Daisy Ridley). Os dois apenas se olham e o longa chega ao fim, deixando o momento como gancho para o oitavo título da franquia, batizado de Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi.

Em uma reunião da Disney com acionistas, foi exibido um pequeno teaser do próximo filme, previsto para estrear em 15 de dezembro. Em uma das cenas, Luke diz sua primeira fala: “Quem é você?”. Rey responde à pergunta entregando ao jedi um sabre de luz. As informações são do jornal Los Angeles Times.

O teaser também mostrou cenas dos personagens Chewbacca, Finn (John Boyega) e da princesa e general Leia Organa, vivida por Carrie Fisher. A atriz gravou sua participação no filme seis meses antes de sua morte, em dezembro do ano passado.