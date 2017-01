Record deixa Globo para trás na audiência – de novo

Como na semana passada, a Record voltou a ficar à frente da Globo na audiência nesta quinta-feira. Por 3 horas e 11 minutos não consecutivos, na faixa das 8h55 às 15 horas, a emissora de Edir Macedo bateu a Globo em três momentos: durante a exibição dos programas Fala Brasil, Hoje em Dia e Balanço Geral.

O jornalístico Fala Brasil, exibido das 8h55 às 10 horas, ficou em primeiro lugar, com média de 7 pontos. Na mesma faixa horária (das 8h50 às 10h09), a Globo exibia o Mais Você, que ficou com média de 6 pontos na Grande São Paulo.

Em seguida, o Hoje em Dia manteve a liderança. Em seu horário de exibição, das 10 às 11h59, o programa de Cesar Filho, Ana Hickmann e Renata Alves ficou com média de 6 pontos. No horário de confronto com o Bem Estar, do canal carioca, entre 10h11 e 10h49, a atração obteve média de 7 pontos contra 5 pontos da Globo.

O Balanço Geral começou em segundo lugar, mas alcançou a liderança durante a exibição do quadro de fofocas A Hora da Venenosa, com média de 12 pontos entre 13h59 e 15 horas. Nesse intervalo, a Globo estava no ar com o Vídeo Show, que ficou com média de 10 pontos.

SBT

O SBT também ficou à frente da Globo na quinta-feira, durante a exibição do humorístico A Praça É Nossa, que ficou com média de 11 pontos entre 23h27 e 0h59. No horário, a Globo ficou com 10 pontos com a exibição do Jornal da Globo e da série Flash.