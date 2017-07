Raul Gil conta que foi demitido do SBT por causa de ‘fofoca’

Raul Gil participou do Programa do Porchat, na noite desta segunda-feira, e esclareceu sua demissão do SBT por Silvio Santos. Segundo o apresentador, a saída ocorreu por causa de uma fofoca.

“Um dia, um cidadão, que não vou falar o nome, perguntou para mim como estava o programa, eu disse que estava bem, e comentei que, se a empresa me pagasse pelas propagandas do Carnê do Baú, da Jequiti, da TeleSena, eu ganharia uns 200.000 a mais por programa. Aí isso foi parar no ouvido do Silvio, que me chamou para conversar. Foi tudo por causa de fofoca”, contou ele ao humorista.

Na conversa, Silvio disse que iria tirar o programa do ar porque o apresentador estava reclamando muito. “Falaram que você está reclamando, porque você não recebe a Jequiti. Aí eu pensei: ‘Ih, já sei quem foi’, e disse: ‘Eu não estou reclamando, eu estou feliz. A Jequiti é tua, o Carnê é teu, a TVS é tua, o SBT é teu, é tudo seu. Você está me dispensando, tudo bem’. Aí ele me perguntou se eu iria para a Record, para a Rede TV!, e eu apenas falei: ‘Eu não vou para canto nenhum, eu vou parar, eu estou rico, Silvio, não preciso mais trabalhar’. Aí eu fui embora”, relembrou.

Raul conta que, duas semanas após a conversa, que aconteceu em novembro do ano passado, foi chamado ao SBT e teve seu contrato rescindido: “No dia, meu motorista perguntou: ‘E agora?’, ao que eu respondi: ‘Agora vou esperar uns dois meses e ele me chama de volta'”.

Em janeiro, o presidente do SBT e sobrinho de Silvio, Guilherme Stoliar, ligou para Raul e disse: “Posso falar para o meu tio para você não ir embora? Eu estava com ele, e ele disse que não queria que você fosse embora”. Raul conta que disse sim, e, então, Silvio o chamou de volta.

Questionado por Porchat se Silvio Santos já está ‘gagá’, Raul disse que não, e opina que tudo o que ele faz em seus programas é planejado e faz parte do show. “Ele deixa a calça cair, ele fala o que fala, porque ele sabe que é show, é tudo calculado”, completou.

(Com Estadão Conteúdo)