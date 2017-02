O rapper Drake foi o artista que mais vendeu discos em 2016 no mundo, ficando à frente de Prince e David Bowie, mortos no ano passado, anunciou nesta quarta-feira a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI). O responsável pelo sucesso do canadense foi seu quarto disco, Views, uma homenagem à sua cidade natal, Toronto.

Views foi o primeiro disco a alcançar 1,1 bilhão de reproduções na Apple Music, enquanto One Dance, a segunda faixa do álbum, foi a primeira canção a ser ouvida um bilhão de vezes no Spotify. A IFPI, porém, não divulgou os números de venda de nenhum dos artistas.

David Bowie, que lançou seu último disco, Blackstar, dois dias antes de sua morte, em janeiro de 2016, foi o segundo artista que mais vendeu álbuns, liderando as listas em 24 países. A banda britânica Coldplay foi a terceira, seguida por Adele, Justin Bieber, Twenty One Pilots, Beyoncé, Rihanna, Prince e The Weeknd.

A IFPI, cuja sede fica em Londres, elabora seu ranking somando vendas físicas e digitais, incluindo downloads e reproduções em plataformas de streaming, como Spotify e Apple Music.

(Com Agência France-Presse)