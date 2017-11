A rainha Elizabeth II juntamente com a monarquia britânica vão enfrentar novas crises na segunda temporada de The Crown, série original da Netflix. No primeiro trailer da nova fase do seriado, a monarca, interpretada por Claire Foy, encara discussões com o marido, o príncipe Philip (Matt Smith), enquanto sua irmã Margaret (Vanessa Kirby) busca se libertar dos laços das tradições britânicas.

A segunda temporada de The Crown estreia em 8 de dezembro de 2017.