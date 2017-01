Quinze cantores e bandas nacionais para ficar de olho em 2017

Se 2017 seguir o ritmo de 2016, muitos cantores surgirão no cenário musical. De mulheres no sertanejo ao metal, passando por indie, pop e MPB, o Google Music cruzou informações como o volume de streamings na plataforma, visualizações no YouTube, tendências de buscas no Google e discussões nas redes sociais para listar os possíveis próximos sucessos brasileiros. Confira os quinze primeiros artistas da lista:

1. IZA

A cantora pop estourou no YouTube com covers de artistas consagradas, como Beyoncé e Adele. Depois de mais de quase 500.000 visualizações, IZA lançou seu primeiro single: Quem Sabe Sou Eu?, que faz parte da trilha sonora da novela das 6 da Globo Rock Story.

2. As Bahias e a Cozinha Mineira

O grupo de MPB nasceu dentro da Universidade de São Paulo e lançou seu primeiro disco no final de 2015, Mulher, na onda de movimentos como #meuamigosecreto, em que mulheres denunciavam abusos físicos e morais sofridos por elas.

3. Day e Lara

Apadrinhada por Lucas Lucco, a dupla surge na música sertaneja em um momento de evidência para as mulheres. Day e Lara começaram como escritoras e agora tentam os palcos. Elas já gravaram singles com Maiara e Maraísa e Munhoz e Mariano, o primeiro com mais de 9 milhões de visualizações.

4. OutroEu

A banda de folk-rock foi uma das finalistas do Superstar, talent-show da Rede Globo. Ainda sem disco, OutroEu está conquistando público pelo YouTube e redes sociais

5. Omulu

Omulu é um dos fundadores da rasteirinha: ramificação brasileira da música eletrônica, com influências do reggaeton e do funk. O DJ viralizou com o remix da música Veja Só no que Deu, de Wesley Safadão, e recentemente lançou seu primeiro single, Menina, com MC Delano.

6. Xênia França

Antes vocalista da banda Aláfia, famosa pelo uso de violinos, flautas e gaitas no MPB, a cantora baiana tenta carreira solo. Seu primeiro disco será lançado ainda neste ano.

7. Cat Dealers

O duo das DJs cariocas Cat Dealers é uma das grandes apostas brasileiras na música eletrônica, gênero pouco explorado no país. Seu primeiro single, Your Body, já tem mais 12 milhões de visualizações no YouTube.

8. Craca e Dani Nega

A dupla de rappers é a contrapartida do girl power no hip-hop brasileiro e mira, entre outros temas, a apropriação cultural em suas letras.

9. Jenni Mosello

A jovem curitibana ficou em segundo lugar no programa X Factor Brasil, da Band. Durante a competição, apresentou canções inéditas, parte de um futuro álbum.

10. Ego Kill Talent

Formada por músicos egressos do Sepultura e Reação em Cadeia, a banda de metal brasileira vem tomando forma desde 2015. Com o lançamento do single Still Here, já deu uma palinha do que guarda para 2017.

11. Felipe Araújo

Irmão do também cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em 2015, Felipe já gravou seu primeiro DVD, 1dois3, que contou com a participação de Henrique e Juliano, entre outros nomes do gênero.

12. Illy

A baiana radicada no Rio de Janeiro é a grande aposta do mercado da MPB. Seu primeiro disco, Enquanto Você Não Chega, tem músicas compostas por Chico Cesar e sua turnê foi dirigida por Moreno Caetano, filho de Caetano Veloso.

13. Nômade Orquestra

Como o próprio nome já diz, o grupo foca em músicas instrumentais, principalmente dos gêneros jazz e rock. A Nômade Orquestra já lançou um disco que leva seu nome, e promete mais para 2017.

14. INKY

A banda de indie rock se autointitula expoente da “música brasileira moderna”, e tem como prioridade angariar público mundo afora — por isso cantam pouco em português, preferindo o inglês.

15. Laura Lavieri

Antiga parceira musical de Marcelo Janeci, a cantora já cantou com Guilherme Arantes e a banda Hidrocor. Agora, tenta carreira solo.