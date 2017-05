Quem é Ticiana Villas Boas, mulher do homem-bomba da República

Ticiana Villas Boas pode ter levado, como declarou certa vez, glamour ao mundo do marido, o bilionário goiano que é dono da maior empresa processadora de carne do mundo, aquela que tem Tony Ramos como garoto-propaganda da sua marca mais conhecida. Isso não a impediu, no entanto, de ver seu nome envolvido em um escândalo que, de glamouroso, não tem nada. Da mesma forma que se afastar da bancada do Jornal da Band, que ela trocou pelos reality shows de culinária do SBT em 2015, não evitou que fosse parar no centro do noticiário mais quente do país em anos. Ticiana, o rosto à frente dos programas Bake off Brasil, Barbecue Brasil e Duelo de Mães, do canal de Silvio Santos, é mulher de Joesley Batista, o homem-bomba de Aécio Neves e Michel Temer.

Nesta quarta-feira, a Globo anunciou que Joesley gravou encontros que implicariam de forma pesada Temer e Aécio. O mineiro, que segundo a denúncia pediu 2 milhões de reais ao empresário, foi afastado nesta quinta-feira do Senado pelo STF e da presidência do PSDB pelos correligionários. Temer, segundo o mesmo noticiário político, começa a admitir que a governabilidade estaria se tornando insustentável.

Enquanto isso, Ticiana e Joesley estão nos Estados Unidos, onde se refugiam da repercussão atômica da bomba lançada por aqui pelo empresário – repercussão que incluiria ameaças de morte à família Batista. O destino exato não se sabe. O casal adquiriu um apartamento em Manhattan que já pertenceu a Nizan Guanaes, mas, por isso mesmo, um endereço conhecido.

O imóvel não é o único de passeio de Joesley e Ticiana. Eles também têm um porto em Angra dos Reis, essa comprada do apresentador Luciano Huck, e um barquinho barco ancorado na ilha caribenha de St. Barth – além, é claro, de um jatinho para levá-lo a esses lugares todos.

Quem insinuar que Ticiana ganhou o mundo – e subiu na vida – graças a Joesley vai deixar a baiana de 36 anos arretada. Ticiana Villas-Boas, 36, é filha de uma família tradicional de Salvador – parentes, diz, dão nome a rua e edifício da cidade – e afirma ter ralado muito até chegar à bancada do Jornal das Band e ao terceiro maior salário da emissora do Morumbi, de onde se transferiu para os estúdios construídos por Silvio Santos à beira da rodovia Anhanguera. Quando conheceu Joesley, segundo conta, ele era um tipo quase tacanho, acostumado a lidar com “donos de venda” e “açougueiros”.

Ticiana diz que levou glamour à vida de Joesley, mas não escapou ao escândalo. Seu marido, já levado coercitivamente para depor no ano passado, no âmbito da Operação Greenfield, que investiga a J&F, holding proprietária da JBS, acaba de apertar o botão que pode implodir a gestão de Michel Temer. Pode ter a ver com poder, mas também tem tudo a ver com corrupção.