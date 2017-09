Produtores de reality da Band vão parar no hospital

O reality Exathlon Brasil deveria impor provas de resistência física e emocional aos seus participantes, mas tem se mostrado igualmente duro para sua equipe de produção. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, dezenove pessoas, entre elas sete brasileiros, foram hospitalizadas na República Dominicana, onde ocorrem as filmagens do programa. Segundo informações da Band, responsável pela produção, uma virose teria causado a internação generalizada – quatro pessoas ainda permanecem “em observação”.

A emissora alega que a situação não foge à normalidade, tendo em vista que a resistência dos funcionários que chegaram à ilha recentemente é menor em relação aos habitantes do local. A ingestão de água contaminada ou o ar são apontadas como possíveis causas pela onda de enfermidades, e o risco de uma infecção alimentar foi descartado. Os estragos causados pelos furacões que cruzaram o Caribe também colaboram com o clima inóspito. Procurada, a assessoria da Band disse que não iria mais se manifestar sobre o caso.

Mais de trezentas pessoas, entre brasileiros, argentinos e turcos, estão envolvidas na produção do Exathlon Brasil. Por trás das câmeras, o clima de tensão na equipe é imenso – de acordo com Ricco, houve até quem saísse na porrada por conta dos problemas. A colunista Keila Jimenez aponta que funcionários relatam jornadas de gravação de mais de 15 horas por dia, além de assédio moral, acumulo de funções e dificuldades de comunicação. Outro temor da equipe é não receber os pagamentos pelos três meses de trabalho na ilha.

Apesar do ambiente bélico na produção, o Exathlon Brasil estreou nesta segunda-feira na Band. Apresentado por Luís Ernesto Lacombe, o programa reúne 20 atletas profissionais (entre eles, o ex-jogador de vôlei Giba e a ginasta Daniele Hypolito) e amadores participando de provas de resistência na ilha caribenha. O surfista Pedro Scooby teve que ser levado ao hospital logo após o primeiro desafio do programa, com dores fortes na cabeça. O caso não passou de um susto, e o marido de Luana Piovani foi reintegrado em seguida à sua equipe.