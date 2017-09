Produtores de ‘Gilmore Girls’ assinam contrato com Amazon Studios

Os produtores da série Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, fecharam um acordo com a Amazon Studios para desenvolver projetos televisivos para a empresa americana. Entre os trabalhos que serão desenvolvidos pelo casal, estão duas temporadas da série The Marvelous Mrs. Maisel, que estreia neste ano no Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

Amy Sherman-Palladino foi a criadora de Girlmore Girls e o casal dirigiu todos os episódio da nova temporada da série produzida para a Netflix. Daniel Palladino também é produtor do desenho americano Uma Família da Pesada.

O Prime Video, lançado para os clientes brasileiros em dezembro de 2016, está disponível por um preço inicial de 2,99 dólares mensais até o fim de 2017.