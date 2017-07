Príncipe Harry planeja noivado em breve, dizem amigos

Os rumores de um possível noivado de Príncipe Harry com a atriz Meghan Markle voltaram a esquentar. Segundo os jornais britânicos DailyMail e The Sun, amigos do rapaz garantem que ele planeja pedir a namorada em casamento antes de seu aniversário, em setembro, quando ele completa 33 anos.

“Harry encontrou a mulher com quem ele quer passar o resto de sua vida. Ele está entusiasmado com o futuro”, teria dito um dos amigos do príncipe. “Ele está tão feliz que a questão não é se ele vai pedi-la em casamento, mas sim quando será isso.”

Para reforçar os boatos, a atriz da série Suits teria sido vista experimentando vestidos de noiva das grifes Augusta Jones e Paloma Blanca — looks de preços modestos (para um casamento real), em torno de 10.000 e 11.000 reais.