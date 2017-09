Príncipe George está cansado de ir à escola, diz William

Aos 4 anos, o príncipe George está cansado de ir à escola. Segundo o site do jornal britânico The Telegraph, o príncipe William, pai do garotinho, contou sobre o filho durante uma visita à cidade de Milton Keynes. “Acabei de deixar George na escola e ele não queria ir”, disse o duque de Cambridge a uma moradora do local, Louise Smith, quando parou para cumprimentar as duas filhas da mulher, que estavam com ela na ocasião.

George começou a estudar na escola Thomas’ Battersea, em Londres, no começo deste mês. William tem levado o menino à escola todos os dias, sozinho – Kate Middleton, mãe de George, tem sofrido com a gravidez do terceiro filho do casal. No primeiro dia de aula do garoto, 7 de setembro, ela estava com enjoos.