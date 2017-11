Presidente do Masp: ‘Satisfeito porque o MP esclareceu o tema’

O presidente do Masp, Heitor Martins, se diz “satisfeito” com a nota técnica do Ministério Público que embasou a mudança na classificação etária da mostra Histórias da Sexualidade. Antes restrita a maiores de 18 anos, agora a exposição pode ser visitada por menores de 18, desde que acompanhados de pais ou responsáveis.

“Ficamos satisfeitos que o Ministério Público tenha esclarecido o tema e permitido a reclassificação”, diz Martins. “Esta nota nos deu conforto para mudar nosso entendimento da matéria. Como disse, a nossa decisão original era essencialmente técnica.”

Heitor Martins se refere à entrevista que deu a VEJA, em que contou ter tomado a decisão de restringir a mostra a 18 anos ou mais a partir de um parecer do escritório de advocacia Lilla, Huck, e diante das perseguições que a arte vem sofrendo pelo país. “Foi com tristeza”, disse. “O papel do museu é ampliar o acesso às artes.”

O post do Masp em que anuncia a reclassificação já é um dos mais comentados da história do museu no Instagram. A publicação, feita nesta terça, teve mais de 7.000 curtidas e 500 comentários.