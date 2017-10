‘Porta dos Fundos’ chega à MTV e ao Comedy Central

Vídeos inéditos do canal do YouTube Porta dos Fundos estrearão na MTV e no Comedy Central a partir de 12 de outubro. Seguindo o mesmo formato usado na internet, os clipes (com cerca de cinco minutos cada) serão encaixados como esquetes na programação das emissoras, todas as quintas-feiras às 20h na MTV e 22h55 no Comedy Central.

O canal conquistou uma legião de fãs no YouTube quando estreou, em 2012, com sátiras do cotidiano. Em 2016, perdeu o posto de “mais visualizado” para Whindersson Nunes.

Os vídeos serão disponibilizados também no YouTube depois da exibição na televisão. Em abril deste ano, a Viacom Comunicações, responsável pela MTV, Comedy Central, VH1, Nickelodeon e outras emissoras, comprou os direitos do Porta dos Fundos.