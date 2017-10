Pitigliano é a melhor pizzaria de Goiânia

Eis uma categoria que sempre dá o que falar, principalmente em um cenário como o de Goiânia, onde não são poucos os endereços para comer boas pizzas. Em uma votação acirrada, a Pitigliano consagrou-se como a favorita

do júri de VEJA COMER & BEBER pela sexta vez. O cuidadoso trabalho do time de pizzaiolos, masseiros e forneiros é avistado pelo cliente assim que ele cruza a porta do casarão instalado em uma esquina da Avenida Portugal. A intensa produção no forno a lenha, separado do salão por uma parede envidraçada, chega a 500 discos nos dias de maior movimento. A espessura da massa pode ser mais grossa ou fininha e crocante, como prefere a maioria dos frequentadores. Entre as coberturas, há 54 opções no cardápio, mas são as tradicionais que lideram os pedidos. Margherita (R$ 64,90), calabresa, frango com catupiry e portuguesa (R$ 69,90 ada uma), por exemplo, saem uma atrás da outra. Das criações autorais, nenhuma bate a cortona (R$ 75,90), que combina mussarela, aspargo fresco puxado no azeite, crocante de presunto cru e ovos estalados. Vinhos e cervejas especiais como a Czechvar (R$ 23,90; 500 mililitros), produzida na República Checa, compõem a oferta de bebidas. Se sobrar apetite, peça um petit gâteau (R$ 20,90) para o arremate. Avenida Portugal, 539, Setor Oeste, (62) 3215-5959 (350 lugares). 18/0h (sex. e sáb. 18h/1h). Aberto em 2000. $$

2º lugar: Casa São Paulo Pizzaria

Pastilhas pretas e brancas reproduzem calçadas de São Paulo, cidade também homenageada no nome de algumas pizzas. A chamada pinheiros reúne mussarela, brócolis, alho frito, bacon, catupiry e parmesão (R$ 76,00), enquanto a brooklyn leva mussarela, lombo picante, abacaxi picado e molho barbecue (R$ 74,00). A margherita de napoli é feita como manda a cartilha napolitana, com mussarela usada com comedimento (R$ 74,00). De segunda a quinta-feira, enquanto petiscam o corniccione de alho (R$ 24,00, para quatro pessoas), os clientes aproveitam uma promoção de vinhos, que garante 10% de desconto em qualquer rótulo. Para beber, também há suco de laranja com morango (R$ 11,20). Alameda Dom Emanuel Gomes, 335, Setor Marista, (62) 3281-2545 (180 lugares). 18h/0h (dom. até 23h30). Aberto em 1999. Aqui tem iFood. $$

3º lugar: Pizzarella

O pizzaiolo Wendel Marques está à frente da casa, que funciona há mais de 25 anos. Do forno à lenha saem os sabores calabresa (R$ 62,00), portuguesa (R$ 64,00) e estrogonofe (R$ 65,00). Além das pizzas, receitas de acento italiano constam no cardápio, como a lasanha à bolonhesa (R$ 48,00, para duas pessoas). Para acompanhar os pratos, é muito solicitado o chope Brahma (R$ 9,00). Rua 90, 195, Setor Sul, (62) 3281-7763 (250 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 11h/1h; dom. 11h/0h). Rua 15, 2208, Setor Marista, (62) 3241-3833 (200 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 11h/1h; dom. 11h/0h). Aberto em 1978. Aqui tem iFood. $