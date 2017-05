Pippa Middleton se casa e sobrinhos participam de cerimônia

zoom_out_map 1 /6 Pippa Middleton e James Matthews deixam a igreja de Saint Marks, onde se casaram (Justin Talliss/Reuters)

zoom_out_map 2 /6 Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton, e seu marido, James MAatthews, após cerimônia de casamento (Justin Tallis/Reuters)

zoom_out_map 3 /6 Pippa Middleton e James Matthews deixam a igreja de Saint Marks, onde se casaram (Kirsty Wigglesworth/Reuters)

zoom_out_map 4 /6 Pippa Middleton e James Matthews deixam a igreja de Saint Marks, onde se casaram (Justin Tallis/Reuters)

zoom_out_map 5 /6 Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton, e seu marido, James MAatthews, após cerimônia de casamento (Kirsty Wigglesworth/Reuters)

zoom_out_map 6/6 Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e sua filha mais nova, Princesa Charlotte, no casamento de Pippa Middleton - 20/05/2017 (Kirsty Wigglesworths/Reuters)

Pippa Middleton, de 33 anos, – irmã da Duquesa de Cambridge Kate Middleton – se casou na manhã deste sábado com o empresário financeiro James Matthews, 41. As estrelas do evento em Berkshire, na Inglaterra, porém, foram os filhos de Kate com o príncipe William: George, de três anos, foi pajem e sua irmã Charlotte, de dois anos, participou como dama de honra.

Acompanhada do pai, Pippa chegou à igreja às 11h15, no horário local (7h15 em Brasília), para uma cerimônia que durou cerca de 45 minutos, segundo a rede BBC. Entre a centena de convidados ilustres, de famosos a membros da realeza inglesa, estavam o príncipe Harry, irmão mais novo de William, e o tenista Roger Federer. A segurança no local era pesada, para evitar que os convidados fossem incomodados pela imprensa ou pelos moradores do tranquilo vilarejo.

Para o matrimônio, a inglesa escolheu um vestido clássico do estilista Giles Deacon, um véu feito pelo designer Stephen Jones e sapatos Manolo Blahnik, com detalhes em pérola. Depois do momento formal, os convidados seguiram para a festa na casa da família Middleton, também em Berkshire, onde haverá um banquete para pelo menos 300 pessoas.