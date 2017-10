Paulo Gustavo e marido anunciam que serão pais de gêmeos

Paulo Gustavo e o dermatologista Thaler Bretas anunciaram nesta sexta-feira que serão pais de um casal de gêmeos. O casal, que oficializou a união em 2015, contrataram uma barriga de aluguel nos Estados Unidos.

“Aos meus fãs, amigos e todos aqueles que nos acompanham. Quero compartilhar algo muito importante das nossas vidas, minha e do Thales. Um sonho, que finalmente se realizará: vamos ser papais e ainda por cima, em dose dupla, de gêmeos” Estávamos loucos pra contar, mas tivemos de aguardar quatro meses até sabermos que está tudo bem com os bebês e a barriga de aluguel. Ufa, pareciam quatro anos! Agora sabemos que está tudo bem e as crianças vão nascer nos EUA. Estamos muito felizes e aguardando essas duas vidas com muito amor e gratidão. É um casal e vão chamar Gael e Flora”, compartilhou o humorista.

Seu marido também fez uma publicação, na qual escreveu: “Agora somos quatro”.

Na quinta-feira, o ator deu uma dica em seu perfil no Instagram, ao postar a foto de um homem com um bebê no colo e uma caixa de leite grudada ao peito.