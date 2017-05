Passado de Voldemort, de ‘Harry Potter’, vira filme feito por fãs

A franquia cinematográfica de Harry Potter deixou uma legião de fãs desapontados ao não levar às telonas cenas clássicas dos livros. O passado de Voldemort, arqui-inimigo do protagonista, por exemplo, não foi explorado tão a fundo em O Enigma do Príncipe (2009) como havia acontecido no livro. Pensando nisso, um grupo de fãs começou a produzir um filme independente sobre a história do vilão, chamado Voldemort – Origins of the Heir (Voldemort – A Origem do Herdeiro, em tradução direta).

O teaser da produção alcançou 37 milhões de visualizações em menos de dois dias. O vídeo mostra eventos da vida pós-Hogwarts de Voldemort, como o assassinato de Hepzibah Smith e a criação de horcruxes (objetos mágicos que guardam parte da alma de um bruxo). Também, o vídeo apresenta uma personagem nova, criada pelos fãs: Grisha McLaggaen. A moça narra o trailer e, aparentemente, atuará como rival do vilão — já que o longa se passará muitos anos antes do nascimento de Harry Potter.

A produção pede doações para ser concluída. O título do filme faz referência ao fato de Voldemort ser herdeiro de Salazar Sonserina, conforme relevado em Harry Potter e a Câmara Secreta. Até o momento, J.K. Rowling, a criadora do universo Harry Potter, não se pronunciou sobre o assunto.