Paris Jackson quis vomitar ao ver Joseph Fiennes no papel do pai

Depois de vários fãs se manifestarem nas redes sociais, foi a vez de Paris Jackson, filha de Michael Jackson, criticar a caracterização de Joseph Fiennes como o rei do pop no episódio de TV “Elizabeth, Michael and Marlon”. A garota de 18 anos de idade disse que sentiu vontade de vomitar ao ver o ator, branco, interpretando o cantor negro morto em 2009 no trailer da série de TV do canal pago britânico Sky Arts.

Em comentários na página The MJ Cast, no Twitter, Paris afirmou que está incrivelmente ofendida com a escolha. Ela reclamou ainda da caracterização de sua madrinha, Elizabeth Taylor, e do fato de a produção desrespeitar todo um “legado artístico construído com sangue, suor e lágrimas”.

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) January 11, 2017

O sobrinho de Michael, Taj Jackson, também considerou desrespeitoso o trailer do episódio, que integra a série cômica Urban Myths: A Brand New Collection of Comedies, e mostra uma “road trip” entre Michael Jackson, Elizabeth Taylor e Marlon Brando. A estreia acontece em 19 de janeiro. Fãs já iniciaram uma petição on line para boicotá-la.