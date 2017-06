‘Pantera Negra’, da Marvel, ganha primeiro trailer. Confira

A Marvel lançou nesta segunda-feira o primeiro trailer do filme solo do Pantera Negra, identidade secreta do príncipe de Wakanda. O herói foi apresentado em Capitão América: Guerra Civil, quando lutou ao lado do Time Homem de Ferro contra Steve Rogers e Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Enquanto marionete da organização nazista Hydra, Bucky assassinou o pai do Pantera Negra, rei de um fictício país da África.

O filme acompanhará o ascensão de T’Challa (Chadwick Boseman) ao trono, seguindo os acontecimentos de Guerra Civil. O trailer revela que Wakanda, uma nação aparentemente subdesenvolvida, na verdade esconde a lendária cidade de Eldorado — feita de ouro maciço e o lar tesouros de valor inestimável. Lupita N’Yongo aparece no vídeo como Nikia, uma das guerreiras guarda-costas de T’Challa.

Pantera Negra será dirigido por Ryan Coogler, de Creed – Nascido Para Lutar. O filme integrará o Universo Marvel nos cinemas, que culminará em Os Vingadores: Guerra Infinita. Confira o trailer abaixo.