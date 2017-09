Pane na montanha-russa do Rock in Rio

Durante quase uma hora, quatro pessoas ficaram presas no alto da montanha-russa da Cidade do Rock na noite desta quinta-feira. O grupo foi retirado com o uso de um guindaste e não houve feridos. A Polícia Civil determinou a interdição do brinquedo.

Segundo a assessoria do Rock in Rio, um defeito ainda não identificado em um dos carrinhos fez com que o sistema de segurança fosse acionado, interrompendo o funcionamento do brinquedo. As pessoas que ficaram presas foram retiradas de acordo com o protocolo. Os testes da montanha-russa na nova Cidade do Rock começaram há um mês.

O público que aguardava na fila relatou cenas de desespero. Renata Andrade, de 20 anos, que entraria na montanha-russa às 18h30, afirmou ter ouvido o choro de uma pessoa que estava presa no alto da atração. “O grupo estava preso desde às 18h. Uma menina chorava muito”, relatou.