Pabllo Vittar passa Ed Sheeran em ranking da Billboard

Pabllo Vittar entrou pela primeira vez na “Social 50”, lista da revista americana Billboard que reúne os cantores e bandas mais influentes nas redes sociais no mundo. A drag queen estreou na 44° posição, ultrapassando celebridades como Harry Styles (45°) e Ed Sheeran (46°).

A cantora maranhense já possui o título de drag mais seguida no Instagram mundial, com mais 4,6 milhões de seguidores. A lista da Billboard leva em consideração dados como o aumento no número de seguidores, o engajamento do público (através de comentários, curtidas ou retuítes) e o compartilhamento de músicas do artista na internet.

Pabllo ganhou maior reconhecimento mundial depois de participar junto com Anitta da música Sua Cara, do trio de Djs Major Lazer. No último mês, a cantora lançou clipe do single Corpo Sensual e liderou a lista de músicas mais tocadas no Spotify Brasil, ocupando três das cinco primeiras posições do ranking.