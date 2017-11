‘Os Incríveis 2’ tem trailer mais visto da história das animações

O longa Os Incríveis ganhará uma continuação depois de 13 anos, e a expectativa do público é alta. O trailer de apenas 53 segundos da nova produção, divulgado no último sábado, já possui mais de 113 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Isso faz dele o maior lançamento de um trailer de animação da história e o sétimo entre todos os tipos de filme, de acordo com a revista americana Entertainment Weekly.

Os Incríveis 2 começará exatamente do ponto em que termina o primeiro longa. A família de super-heróis assume os seus poderes para combater o mal e enfrenta dificuldades para entender os poderes do bebê Zezé. Os protagonistas Sr. Incrível, Mulher-Elástica, Violeta e Flash voltam todos para a trama.

O primeiro filme, lançado em 2004, alcançou uma bilheteria de mais 633 milhões de dólares ao redor do mundo e foi ganhador do Oscar de melhor animação. O novo longa está marcado para estrear no dia 28 de junho de 2018 e ainda contará com a volta do diretor Brad Bird.