Os 4 anos de Príncipe George em fotos

Príncipe George faz 4 aninhos e família real divulga foto oficial - 22/07/2017 (Chris Jackson/Pool/Reuters)

O príncipe George, filho do príncipe William e da duquesa Catherine, faz manha ao acompanhar seus pais em visita à Alemanha em julho de 2017 (Kay Nietfeld/POOL/Reuters)

O príncipe George, filho do príncipe William e da duquesa Catherine, faz manha ao acompanhar seus pais em visita à Alemanha em julho de 2017 (Steffi Loos/POOL/Reuters)

Os príncipes Charlotte e George foram a grande atração da festa de 91 anos da Rainha Elizabeth II, em junho de 2017 (Kensington Palace/Instagram)

Príncipe George olha da janela do avião antes de partir da cidade de Victoria, durante visita da família real britânica ao Canadá, em 2016 (Samir Hussein/Pool/WireImage/Getty Images)

O príncipe William e a duquesa de Cambridge Kate Middleton levaram os filhos, Charlotte e George, à cerimônia de Natal na igreja de St Mark, em Englefield, na Inglaterra - 25/12/2016 (Danny Martindale/WireImage/Getty Images)

Príncipe George e sua irmã Charlotte participam de uma festa infantil acompanhados de seus pais, William e Kate, em Victoria, no Canadá - 29/09/2016 (Chris Wattie/Reuters)

Foto do primeiro 'ensaio oficial' dos príncipes George e Charlotte, filhos de William e Kate Middleton (Kate Middleton/Divulgação)

Michelle e Barack Obama se rendem à fofura de Príncipe George durante visita ao Palácio de Kensington, em Londres - 22/04/2016 (Pete Souza/Casa Branca)

Príncipe George em seu primeiro dia na creche Westacre Montessori School em Norfolk, na Inglaterra (Duchess of Cambridge/Getty Images)

Príncipe George é fotografado com o cão de estimação da família, Lupo, na comemoração de seu terceiro aniversário, em 2016 (Matt Porteous/Duque e Duquesa de Cambridge/Reuters)

Príncipe George faz pose na residência real no condado de Norfolk, para marcar as celebrações do seu terceiro aniversário (Matt Porteous/Duque e Duquesa de Cambridge/Reuters)

Palácio de Kensington divulga imagens do príncipe George na residência real no condado de Norfolk, leste da Inglaterra, em 2016 (Matt Porteous/Duque e Duquesa de Cambridge/Reuters)

Kate Middleton, o príncipe William e os filhos do casal, os príncipes George e Charlotte (no colo de Kate), tiram foto no palácio de Kensington, em Londres (Chris Jelf/Reuters)

Os príncipes Charles, William e o pequeno George ao lado da rainha Elizabeth II (Ranald Mackechnie/Royal Mail/Getty Images)

Os membros da família real: Kate Middleton (Duquesa de Cambridge), Princesa Charlotte, Príncipe George, Princípe William e Rainha Elizabeth II, assistem do Palácio de Buckingham, a parada 'Trooping the Colour', que celebra o aniversário da monarca - 11/06/2016 (Toby Melville/Reuters)

Príncipe George chama a atenção com óculos escuros, em 2015. Acessório esgotou em horas após foto tomar a internet (VEJA.com/Grosby Group)

Príncipe George na entrada do hospital St. Mary, em Londres, na Inglaterra (VEJA.com/AFP)

O príncipe George é visto ao chegar com os pais para o batizado da irmã, a princesa Charlotte (VEJA.com/AFP)

Príncipe George, William e Kate no Museu de História Natural, em Londres, em 2014 (Família real britânica/Divulgação)

Príncipe George dá os primeiros passos durante visita a uma exposição sobre borboletas, em Londres, em 2014 (AP/AP)

Príncipe George posa no jardim do Palácio de Kensington para fotos oficiais do Natal, em 2014 (VEJA.com/Reuters)

Príncipe George brincou com um grupo de bebês durante uma reunião informal de seus pais na sede do governo da cidade de Wellington, a capital da Nova Zelândia, em 2014 (James Whatling/Reuters)

Príncipe George, aos três meses, na Capela Real no Palácio de St. James, em Londres para seu batizado, em 2013 (John Stillwell/Reuters)

Príncipe William e Kate, posam para a foto oficial de batismo do príncipe George, no Clarence House, em Londres, em 2013 (Jason Bell/Reuters/VEJA)

Primeira imagem oficial do príncipe William e Kate Middleton com o filho, George, em 2013 (Divulgação/Kensington Palace/VEJA)