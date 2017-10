Oitava temporada de “The Walking Dead” estreia neste domingo

A nova temporada de The Walking Dead retorna nesse domingo (22) com o desafio de recuperar a audiência. No final da última temporada, o episodio “The First Day Of The Rest of Your Life” registrou 11,3 milhões de espectadores em 2 de abril deste ano, 20% menos que no encerramento da sexta temporada.

A audiência da sétima temporada foi a terceira mais baixa registrada pela série, unicamente atrás dos 5,97 milhões de espectadores da primeira temporada e os 8,99 milhões da segunda, de acordo com dados da consultora Nielsen.

A oitava temporada começará com o episódio número 100 da série, baseada na história em quadrinhos homônima de Robert Kirkman, que em agosto denunciou a rede “AMC” por considerar que a divisão de lucros não foi justa com todas as partes.

Apesar das polêmicas, “The Walking Dead” promete nos próximos episódios retomar a fórmula das temporadas de maior audiência: reunir os protagonistas ao invés de relatar suas vivências separadamente e confrontá-los com um grande vilão (Negan) e seus capangas (“the saviors”).

“The Walking Dead”, protagonizada por Andrew Lincoln, Lauren Cohan e Dean Morgan, entre outros, estreou em outubro de 2010 e, em 2011, foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor série de TV (drama).