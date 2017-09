O que esperar das séries derivadas de ‘Game of Thrones’

Após a confirmação de que a HBO trabalha em quatro roteiros para dar continuação ao legado da série Game of Thrones, o autor George R.R. Martin e a emissora cravaram que um quinto projeto está em desenvolvimento.

Por enquanto, o canal destina suas forças à última temporada da série original, ainda sem data de estreia — dizem as más línguas que novos episódios podem ser lançados apenas em 2019. Enquanto a HBO não revela detalhes sobre os cinco derivados, o próprio Martin se tornou a fonte de informação sobre o que pode ou não acontecer com os projetos no futuro.

Confira abaixo o que se sabe até o momento sobre os spin-offs de Game of Thrones:

Cinco mesmo?

Dificilmente os cinco projetos vão vingar. “Provavelmente vamos ver dois ou até três desses projetos ganharem pilotos (produção e filmagem de um primeiro episódio), com uma série sendo lançada em 2019 ou 2020”, diz o autor. Os demais derivados podem ir ao ar depois, se o primeiro spin-off der certo.

Muito antes

Quem espera pelo retorno de um dos atores ou uma continuação após o final do seriado vai se decepcionar. A ideia da HBO é explorar períodos anteriores ao apresentado até o momento. O escritor complementa dizendo que a ideia é lançar uma prequel, ou seja, um prelúdio, e não uma sequência. “Uma das versões será uma adaptação que vai agradar aos fãs dos livros. Ambientada em um período excitante da história Westeros”, diz Martin em seu blog.

Para além de Westeros

O escritor deixou escapar que alguns dos projetos não serão ambientados em Westeros. “Estamos tratando de novas histórias em um universo secundário de Westeros e além”, diz. “O mundo que criei em As Crônicas de Gelo e Fogo é grande. Imaginem quantas histórias existem em um mundo inteiro, especialmente se pensarmos em um universo com milhares de anos.” O autor deu a dica de que alguns dos roteiristas estavam buscando inspirações nos livros oficiais de curiosidades da saga: O Mundo de Gelo & Fogo – A História Não Contada de Westeros e no atlas The Lands of Ice & Fire, que traz mapas e detalhes sobre a geografia desse mundo fantasioso.

Não será sobre…

Quem serão os novos protagonistas é um mistério. Mas Martin decidiu derrubar algumas teorias de fãs da internet, garantindo que os derivados não serão sobre determinadas histórias. Um dos principais boatos é que um dos seriados seria sobre os personagens Dunk e Egg, da série paralela O Cavaleiro dos Sete Reinos, trama dividida em três contos que se passam noventa anos antes da história da saga original. Martin afirma que gostaria sim de, um dia, adaptar a história da dupla para a TV. Porém, para não ser novamente atropelado pelo ritmo televisivo, ele prefere antes finalizar a história. “Quero escrever pelo menos sete, oito ou dez contos sobre eles.”

A rebelião de Robert Baratheon também foi riscada das opções. “Eu sei que vocês querem muito essa série. Sei que fizeram uma petição online. Mas quando eu terminar de escrever As Crônicas de Gelo e Fogo, vocês vão saber tudo de importante que aconteceu nessa rebelião. Essa não é uma história que quero contar agora. Senão seria repetitivo.”