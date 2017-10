‘O Outro Lado do Paraíso’: conheça o elenco e os personagens

O Outro Lado do Paraíso, novela de Walcyr Carrasco que estreia nesta segunda-feira, terá a difícil tarefa de substituir a bem-sucedida A Força do Querer no horário nobre da Rede Globo. A trama de Walcyr Carrasco será ambientada no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, cujas minas de pedras preciosas serão alvo de cobiça de duas famílias rivais. Com direção artística de Mauro Mendonça Filho, a novela tratará de temas controversos, como racismo, assédio e preconceito contra anões.

Conheça o elenco estrelado e, por tabela, as principais personagens da nova novela das nove da Globo:

Bianca Bin — Clara

A protagonista viverá um relacionamento conturbado com Gael (Sérgio Guizé) e passará anos internada em uma instituição psiquiátrica. Na volta para casa, Clara se apaixonará por seu médico, Renato (Rafael Cardoso).

Sergio Guizé – Gael

Impulsivo, o “filhinho de mamãe” Gael não pensou duas vezes ao pedir Clara em casamento sem nem conhecer a moça. O romance, no entanto, não é tão feliz quanto parecia à primeira vista, e o personagem irá protagonizar diversas cenas de violência — psicológica e moral — contra a esposa.

Marieta Severo – Sophia

A inescrupulosa Sophia é matriarca de uma das famílias mais ricas do Tocantins, composta por Gael, Lívia e Estela. A princípio, não será a favor do casamento do filho com Clara, mas, ao descobrir que a professora é dona de uma mina de pedras preciosas, fará de tudo para manter a menina na família.

Grazi Massafera – Lívia

Tão calculista quanto a mãe, Lívia não medirá esforços para conquistar o amor de Renato (Rafael Cardoso), que é apaixonado por Clara.

Juliana Caldas – Estela

A caçula de Sophia será rejeitada pela mãe, que a mantém estudando no exterior por ter vergonha da filha anã — a primeira na história das novelas da Rede Globo.

Rafael Cardoso – Renato

O médico Ricardo se mudará do Rio de Janeiro para o Tocantins, onde cuidará de Clara, por quem se apaixona. O forasteiro, no entanto, também atrairá a atenção de Lívia, que fará de tudo para conquistá-lo.

Lima Duarte – Josafá

Avô de Clara, o humilde Josafá trabalha dia e noite em seu bar para sustentar a família. Mal sabe que suas terras guardam uma mina de pedras preciosas.

Laura Cardoso – Caetana

Dona Caetana administra há anos o bordel de Pedra Santa, em sociedade com um investidor misterioso. No passado, ela causou a separação de Mercedes e Josafá.

Fernanda Montenegro – Mercedes

Mercedes é a sábia anciã de Pedra Santa, sempre disposta a dar conselhos para os moradores. Mística, ela afirma ouvir vozes do além.

Juca de Oliveira – Natanael

O pai do embaixador Henrique (Emílio de Melo) nunca aceitou seu casamento com Elizabeth, e fará de tudo para separar o filho da moça.

Gloria Pires – Elizabeth

As origens humildes de Elizabeth não impediram o embaixador Henrique de se apaixonar por ela. O relacionamento, no entanto, nunca foi bem visto pelo sogro, Natanael, que armará toda uma trama para convencer Beth a forjar a própria morte. Anos mais tarde, ela voltará à trama como Duda.

Marcelo Novaes — Renan

Renan, um herdeiro de uma cadeia de lojas, entrará na vida de Elizabeth como parte do plano de Natanael para separar a moça do filho.