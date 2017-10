O otimismo de Guadagnino em ‘Me Chame pelo Seu Nome’

Desde que estreou em Sundance, em janeiro, Me Chame pelo Seu Nome tem despertado reações apaixonadas, seja em Berlim, em Toronto ou, recentemente, no Festival de Zurique. O filme dirigido pelo italiano Luca Guadagnino, que tem entre seus produtores o brasileiro Rodrigo Teixeira, agora aporta no Festival do Rio, com sessões a partir desta sexta-feira (6). A repercussão tem sido tão sólida que o longa-metragem aparece em todas as listas de prováveis indicados ao Oscar.

Me Chame pelo Seu Nome, baseado no romance de Andre Aciman, mostra o relacionamento de verão entre um estudante americano, Oliver (Armie Hammer), e o adolescente italiano Elio (Timothée Chalamet), em 1983. Oliver vai passar uma temporada na Itália, na casa de seu professor americano (Michael Stuhlbarg), pai de Elio. Delicado e solar, o filme é uma raridade no cenário atual, inundado de produções sombrias e pessimistas. Luca Guadagnino conversou com VEJA:

Você diz que se preocupa com o público. Vivemos uma época conservadora. Isso afetou como você lidou com o romance no centro de Me Chame pelo Seu Nome? Não que me compare com Proust, mas li sua biografia pela perspectiva de Céleste Albaret, sua empregada, e quando ele escrevia seu quarto livro, Sodoma e Gomorra, contou para Celeste sobre a cosmogonia desse submundo homossexual depravado, pervertido e obscuro da alta sociedade parisiense. E ela perguntou: Sr. Proust, como pode falar de coisas tão indizíveis? E ele respondeu: Não existe nada que não possa ser contado, é a forma de contar que importa. Eu acredito muito nisso. O conservadorismo do presente é verdadeiro, vivemos em uma época muito perigosa. Não é um sentimento, é a realidade. Se analisarmos os governos ao redor do mundo, há um fortalecimento da extrema direita, na Alemanha, em Israel, até em lugares onde não deveria existir, como o Japão. Mas o povo está bem à frente disso. Não acredito que o público seja conservador.

É muito raro ver um filme tão positivo hoje em dia, sem armas ou sem escândalos. Eu gosto muito da cena em que eles limpam o esperma com a camisa e, fora de cena, Mafalda, a empregada, lava e passa a camisa. Numa versão mais óbvia deste filme, Mafalda levaria a camisa para a mãe e diria que há um problema, a mãe faria um escândalo e expulsaria Oliver. Acho que a vida é mais assim como no meu filme.

Teve alguma preocupação de que o público estaria esperando esse tipo de tensão? Engraçado porque muitos financiadores me perguntaram isso. Lendo o roteiro, diziam: “Você precisa criar um antagonismo”. Ou que não havia contraste com Oliver e Elio, que precisavam ser os heróis. Aliás, muitas vezes queriam transformar a mãe em vilã. E eu disse não. Eu sabia que o que tinha era o suficiente. Tem uma música da banda Prefab Sprout que diz: “All the world loves lovers, all the world loves people in love” (o mundo todo ama amantes, o mundo todo ama pessoas apaixonadas). É verdade. Não precisava de instrumentos narrativos para fazer a história funcionar. Queria acompanhar esses dois meninos.

Você parece ser otimista. Sempre fico surpreso com a inteligência das pessoas.

Sempre? Adoro ter uma boa conversa. Isso me faz ser otimista.

Porque há tantos cineastas pessimistas. Estou mais interessado no terrível. Bergman é um cineasta do terrível. Tenho menos interesse na visão niilista e apocalíptica no cinema, porque ela é fácil demais.

Como escolheu Armie Hammer e Timothée Chalamet para os papéis? No livro, Oliver é descrito como “o astro de cinema”. Não acho que exista outro ator que seja a personificação disso na sua beleza. E Armie é um bom ator. Timothée tinha 17 anos quando o conheci. Ele era extraordinário. Violentamente ambicioso, mas talentoso e disciplinado. Essa mistura me convenceu de que era perfeito. E tinha o visual perfeito, magrinho, que via as coisas de longe.

Vocês ensaiaram? Não! Passamos tempo juntos. Ficamos amigos.

Qual foi seu pedido para eles? Que eles fossem como a espuma. Leves. Densos e leves ao mesmo tempo. Acho que foi a melhor direção que já dei.

O que faz com que Tilda Swinton, que fez seus filmes anteriores (Um Sonho de Amor e A Bigger Splash), seja tão querida para você? É a mesma coisa que eu perguntar por que sua irmã é tão querida para você. Ela é minha irmã! A vida nos juntou e não nos separamos jamais. Eu gosto dos cineastas que formam famílias. É disso que gosto no cinema, que somos esse bando de ciganos. Todos os atores deste filme são parte da minha família agora e vou filmar novamente com eles. Vanda, que interpreta Mafalda, eu encontrei na rua, andando de bicicleta. E ela fez Suspiria, meu próximo filme, também.

Qual seu desejo para Me Chame pelo Seu Nome? Acho que se o filme puder ser uma maneira de fazer as pessoas acreditarem na capacidade de acolher o outro por sua diversidade em cada pequeno gesto da vida seria o suficiente. Não seria lindo se o Sr. Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, assistisse ao filme e finalmente abandonasse a ideia de conversão de homossexuais? Não sei. Sua resistência teria de desmoronar. Mas o filme é longo, quem sabe?