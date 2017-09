‘O Justiceiro’: Netflix libera trailer brutal da nova série

A Netflix disponibilizou nesta quarta-feira o trailer de O Justiceiro, nova parceria do site de streaming com a gigante dos quadrinhos Marvel. O personagem, vivido por Jon Bernthal, foi apresentado pelo canal online na segunda temporada de Demolidor, antes de ganhar uma série exclusiva. Em seu primeiro teaser, o seriado deixa claro que será tão violento quanto os fãs do personagem esperam.

Ao som de One, do Metallica, o trailer mostra explosões, tiros e a natureza sombria e vingativa do anti-herói. A séria ainda não tem uma data oficial de estreia.

Assista abaixo:

O Justiceiro (Punisher, no original em inglês) é um anti-herói criado pelo escritor Gerry Conway e pelos artistas Ross Andru e John Romita, tendo Stan Lee como editor, e apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man, em fevereiro de 1974. Inicialmente planejado como inimigo do Homem-Aranha, foi tão bem recebido pelo público em sua estreia que rapidamente ganhou o próprio quadrinho. Perverso, mordaz e impiedoso com os inimigos, suas características mais marcantes são resultado da morte prematura da mulher e filhos durante um tiroteio da máfia no meio do Central Park, em Nova York. Frank Castle, o alter-ego do Justiceiro, é um veterano de guerra da marinha americana, cargo que facilita o início de sua jornada movida por vingança. Tal natureza sombria e brutal foram responsáveis por sua fama nos anos 1980.

No cinema, o personagem já ganhou vida através de nomes como o ator sueco Dolph Lundgren, em 1989, Thomas Jane, em 2004, e Ray Stevenson, em 2008. Jon Bernthal afirmou em entrevista à revista Entertainment Weekly que esta será a série Marvel “mais obscura de todas”.

“O espectador entra na jornada de Frank, que tenta ser mais humano até voltar para o lugar aonde ele pertence – e eu acho que é um lugar de solidão, de escuridão e destruição. Ela (a série) vai entrar num universo tão escuro e tão brutal como você jamais viu no mundo Marvel, posso garantir”, afirmou.