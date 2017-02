O Carnaval de Sabrina: cicatrizes nas costas e pés que sangram

Madrinha da bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e rainha da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, a apresentadora Sabrina Sato conta em entrevista a VEJA que seus pés sangram no fim do desfile e que suas costas têm cicatrizes por causa das fantasias pesadas. “Eu reclamo? Não. Desde criança, o Carnaval sempre foi uma paixão para mim. Agora, não vou negar que hoje proporciona uma exposição enorme”, diz. “Não sou o tipo de artista que compra lancha ou helicóptero. Mas, no Carnaval, eu invisto. Cheguei a fretar jato para não perder ensaio.” Na entrevista, ela também fala de confusões com figurinos e do namoro com o ator Duda Nagle.

