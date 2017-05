Notificado por deputada, Danilo Gentili rasga documento

Afeito a comprar brigas nas redes sociais, Danilo Gentili publicou um vídeo em sua página no Facebook em que aparece rasgando uma notificação extrajudicial enviado a ele pela deputada federal Maria do Rosário (PT-RS). No clipe, ele rasga o documento e depois o esfrega em suas partes íntimas. Em seguida, ele o envia de volta à deputada. “Para a Maria do Rosário e para qualquer outro deputado de qualquer outro partido, eu pago o seu salário. Então eu decido se você cala ou não a boca, nunca o contrário”, diz o apresentador do SBT ao final do vídeo.

Procurada por VEJA, a assessoria de comunicação de Maria do Rosário afirma que a notificação pedia que Gentili excluísse de seu perfil no Twitter algumas mensagens em que o apresentador cita a deputada, chamando-a de “falsa”, “cínica” e “nojenta”. Após a repercussão do vídeo do humorista, Maria do Rosário afirmou em seu perfil no Twitter: “Sofri outro ataque daquele que se diz comediante. Comprova viés machista e autoritário. Criminoso vai responder à Justiça. E assim será”. A assessoria da deputada não soube informar quais medidas ela tomará contra Gentili.

O comediante respondeu, também no Twitter. “Mas vai pagar o seu advogado com o dinheiro da empreiteira Engevix ou vai usar o meu próprio dinheiro que paga o seu salário?”, escreveu. Procurado, o advogado do apresentador, Gustavo de Castro Afonso, afirmou que ainda não tinha conhecimento da notificação e que não poderia comentar o assunto.