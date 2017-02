Nos EUA, ‘LEGO Batman’ dá surra em ‘Cinquenta Tons Mais Escuros’

O chicotinho de Christian Grey perdeu para o carisma e o sarcasmo de um Batman de brinquedo. A animação LEGO Batman: O Filme ficou à frente de Cinquenta Tons Mais Escuros nas bilheterias dos Estados Unidos, principal mercado para o cinema. No Brasil, o resultado foi o contrário.

No mercado americano, a produção para a família somou 55,6 milhões de dólares, liderando o ranking do site especializado Box Office Mojo, enquanto o segundo episódio da saga erótica arrecadou 46,7 milhões de dólares.

No resultado global, contudo, Cinquenta Tons fez bonito ao arrebatar outros países, caso do Brasil, que levou 1,3 milhão de espectadores ao cinema para ver o filme desde sua estreia na quinta-feira. O longa erótico soma no mundo, até o momento, 146 milhões de dólares, contra 92 milhões de LEGO Batman.

Os cincos primeiros lugares da lista americana ficam completos com John Wick – Um Novo Dia para Matar (que chega ao Brasil nesta semana), Fragmentado (novo filme do diretor M. Night Shyamalan, previsto para março no Brasil) e Estrela Além do Tempo, respectivamente.