Netflix libera imagens de seu primeiro filme produzido no Brasil

A Netflix liberou imagens do seu primeiro filme original produzido no Brasil. O Matador é um faroeste que se passa em Pernambuco entre os anos 1910 e 1940. O elenco conta com o português Diogo Morgado, conhecido por interpretar Jesus na série A Bíblia, como protagonista, além do francês Etienne Chicot (O Código da Vinci) e da atriz Thaila Ayala.

O filme vem depois da estreia da série 3%, a primeira brasileira a ser produzida pela Netflix, e do longa Laerte-se, o primeiro documentário nacional original do serviço de streaming. Ainda é esperado para o próximo ano uma série sobre a Lava Jato, estrelada por Selton Mello e conduzida por José Padilha. O Matador será dirigido por Marcelo Galvão (Colegas, 2012) e contará com a produção de Murray Lipnik (Jonas, 2015) e Marçal Souza (A Despedida, 2014).

A produção, cujo lançamento está previsto para o fim do ano, vai narrar a história de Cabeleira (Morgado) que foi criado por um cangaceiro no sertão de Pernambuco, depois de ser abandonado quando bebê. O homem, que cresceu longe da civilização, decide ir para a cidade depois de adulto à procura do seu cuidador, que está desaparecido. No trajeto, ele encontra um local governado pelo tirânico Monsieur Blanchard (Chicot), um francês que domina o mercado de pedras preciosas.

Nas imagens, conseguimos ver o protagonista Cabeleira ainda criança e depois já adulto, na pele de Diogo Morgado.