Namorado de Fátima citou Bonner em crítica a Globo em 2013

Além de crítico da Rede Globo, o novo namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, já dirigiu farpas a William Bonner, ex-marido da apresentadora. Em texto publicado no Facebook em 2013 com o título “É tudo mentira”, Túlio Gadêlha se dirigiu especificamente ao jornalista.

“No Jornal Nacional da Globo, William Bonner acaba de dizer: ‘No Recife, 500 (quinhentas) pessoas protestam por melhorias no serviço público’.

É danado mesmo! Quinhentos foi o número de PMs que acompanharam o movimento. Nas ruas, hoje, fomos MILHARES!!”, corrigiu Gadêlha.

O político questionou a conduta da emissora diversas outras vezes ao longo dos anos:

Gadêlha é o primeiro namorado conhecido de Fátima Bernardes desde a separação de William Bonner, em setembro do ano passado. Os jornalistas foram casados por 26 anos e são pais dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius. Na manhã desta segunda-feira, Fátima trocou declarações de amor com o amado no Instagram.