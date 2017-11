Na TV, Kim Kardashian confirma que terá uma menina

No Ellen Show que vai ao ar nesta quarta-feira na TV americana, a socialite Kim Kardashian deixou escapar que ela e Kanye West terão uma menina. Ela falava sobre o chá de bebê que deu no último fim de semana, que foi, principalmente, para mostrar para North que ela vai ganhar uma irmã. As informações são do jornal britânico DailyMail.

Eu pensei que realmente queria fazer um chá de bebê, porque eu queria que ela sentisse que há algo vindo, e para que ela realmente entendesse isso”, falou. “Então, as pessoas levaram presentes e brinquedos, e ela abriu tudo no dia seguinte e disse: ‘Mãe, já que a minha irmãzinha não está aqui, eu acho que preciso de todos os brinquedos no meu quarto, então eu vou brincar com eles e checar se eles estão bons para a minha irmã'”.

Animada, Ellen DeGeneres falou: “Ela é uma testadora de brinquedos… e você acabou de nos contar que é uma menina!”. Kim percebeu o que tinha falado e deu risada, confirmando o que havia falado. “North está muito animada com isso”, disse Kim.

Kim e Kanye contrataram uma barriga de aluguel para ter a menina porque os médicos não aconselharam a socialite a engravidar novamente. Sua última gravidez, de Saint West, teve muitas complicações e, em sua primeira, ela achou que iria perder o bebê.