‘Mulher-Maravilha’ embolsa R$ 100 milhões em bilheteria no Brasil

Mulher-Maravilha continua com tudo na bilheteria. O filme estrelado por Gal Gadot ultrapassou a marca dos 100 milhões de reais arrecadados no Brasil, onde já foi visto por 6 milhões de pessoas desde sua estreia, em 1º de junho. Com isso, o longa já é a maior produção de super-heróis de 2017 no Brasil, ficando à frente de Logan e Guardiões da Galáxia Vol. 2.

No mundo, Mulher-Maravilha já arrecadou 718 milhões de dólares, segundo o site especializado Box Office Mojo. Nos Estados Unidos, a bilheteria até o momento é de 354 milhões de dólares. O filme ocupa a terceira posição entre os maiores filmes da franquia do Universo Expandido da DC no mundo (com Batman vs Superman: A Origem da Justiça em primeiro lugar e Esquadrão Suicida em segundo), e a primeira nos Estados Unidos.

O longa foi dirigido por Patty Jenkins e conta com os atores Chris Pine (Star Trek), Robin Wright (House of Cards), Danny Huston (Fúria de Titãs), David Thewlis (Harry Potter) e Connie Nielsen (The Following), entre outros, no elenco.