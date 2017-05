‘Mulher-Maravilha’ é proibido no Líbano

O filme Mulher-Maravilha, uma das mais aguardadas produções de super-heróis do ano, e que tem lançamento previsto para esta quinta-feira no Brasil, vem enfrentando alguns problemas para ser exibido no Oriente Médio. De acordo com o site da revista Variety, o governo do Líbano proibiu oficialmente o longa de ser exibido em território libanês, em decisão de um comitê do Ministério da Economia formado por seis pessoas.

A proibição teria sido motivada pelo fato de Gal Gadot, a atriz que interpreta a personagem principal, ser israelense, já tendo inclusive feito parte do exército israelense. O longa tinha estreia marcada para esta quarta-feira no Líbano.

O Líbano está em guerra com Israel há décadas – produtos israelenses são boicotados e libaneses são proibidos por lei de viajar ao país vizinho ou de fazer negócios com israelenses. Filmes ligados a Israel já foram banidos no Líbano em outras ocasiões, como em 2013, quando o longa O Atentado (2012), que trata de terrorismo e se passa em Tel Aviv, deixou de estrear no país.

(Com Estadão Conteúdo)