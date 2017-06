Morre o ex-guitarrista do Camisa de Vênus, Karl Franz Hummel

Karl Franz Hummel, ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, morreu na manhã desta quinta-feira, no Hospital das Clínicas de Salvador. Segundo o Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, ele foi sepultado às 16 horas.

No Facebook, o músico Eduardo Scott, também ex-integrante do Camisa de Vênus, lamentou a morte. “Agora é oficial. Meu parceiro Karl Franz Hummel fez a passagem no inicio desta manhã. O sepultamento será no cemitério Jardim da Saudade, às 16 horas. Estas imagens felizes é que ficarão guardadas para sempre em minha memória. Descanse em paz meu irmão. R.I.P”, escreveu.

No início da manhã da quarta-feira, os músicos do Camisa de Vênus relataram antecipadamente a morte do colega e depois deletaram o post no Facebook. A esposa do guitarrista esclareceu mais tarde que ele seguia internado, em estado grave. “Gente! Pelo amor de Deus! aqui é Viviane, mulher de Karl, alguém publicou ou adiantou a situação do nosso Karl, respeitem a minha dor e da família. Ele está respirando com ajuda de aparelhos. Como Scott falou, quero acreditar que foi no calor da emoção. por favor! Estou sentindo muita dor. O que precisamos é rezar por ele, e não adiantar… como fizeram.”

Na noite de terça-feira, o vocalista Marcelo Nova também chegou a anunciar a morte do colega. A confusão aconteceu após um dos integrantes ter recebido a notícia do falecimento. “Ontem à noite, Robério Santana recebeu a notícia de que Karl Franz Hummel havia falecido, por meio de uma ligação do Sr. Jerry Marlon, amigo antigo e muito próximo de Karl. Contudo, hoje pela manhã tivemos a confirmação, através de sua mulher Viviane, de que, na verdade, Karl encontra-se internado em estado grave, respirando por aparelhos. Pedimos sinceras desculpas aos seus familiares e amigos”, destacou a banda em nota, compartilhada por Nova.