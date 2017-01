Morre o editor de quadrinhos Toninho Mendes, aos 62

O editor de quadrinhos Toninho Mendes morreu nesta quarta-feira, aos 62 anos. A notícia foi confirmada por sua filha Veronica Papoula Mendes no Facebook, além de amigos próximos do editor, como os desenhistas Laudo Ferreira Jr. e Laerte.

Mendes sofreu uma queda, de motivo desconhecido, que o levou a bater a cabeça. Foi socorrido em sua casa, mas morreu a caminho do hospital.

Popular no meio dos editores de quadrinhos, ele fez parte da criação das revistas Chiclete com Banana e Circo, publicações que fizeram sucesso nos anos 1980. Trabalhou com nomes como Laerte, Angeli e Glauco.