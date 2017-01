Morre o ator Miguel Ferrer, de ‘NCIS: Los Angeles’ e ‘RoboCop’

Morreu nesta quinta-feira aos 61 anos o ator americano Miguel Ferrer, conhecido por papéis em produções como NCIS: Los Angeles e RoboCop – O Policial do Futuro (1987). Segundo o site da rede de televisão CBS, ele morreu de câncer de garganta.

Ferrer era filho do ator Jose Ferrer e da cantora Rosemary Clooney, tia de George Clooney. George Clooney enviou uma nota lamentando a perda do primo à imprensa americana. “Miguel transformou o mundo em um lugar mais iluminado e engraçado e sua perda será tão sentida por nossa família que eventos do dia (eventos monumentais) ficarão de pano de fundo em comparação. Nós te amamos, Miguel. Nós sempre te amaremos”, dizia a nota.

Ferrer teve destaque como Owen Granger na série NCIS: Los Angeles por sete temporadas. Ele também teve papel importante como Bob Morton em RoboCop. Outros trabalhos do ator incluem a série Twin Peaks e dublagens em filmes como Mulan (1998), Rio 2 (2014) e no seriado Frango Robô (2006).