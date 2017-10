Morre, aos 94 anos, ator que participou de ‘Game of Thrones’

O ator britânico Roy Dotrice morreu nesta segunda-feira aos 94 anos. De acordo com o jornal The Independent, uma declaração da família de Dotrice afirma que o ator morreu em sua casa ao lado de seus familiares. Roy ficou conhecido pelos fãs de Game of Thrones por atuar na segunda temporada da série como Hallyne, sábio capaz de criar “fogovivo”, substância usada pelos Lannisters para ganhar a Batalha da Água Negra.

Dotrice ainda foi responsável pela narração dos audiolivros das Crônicas do Gelo e do Fogo de George R.R. Martin, que inspiraram a série da HBO. O ator possui um título no livro dos recordes, Guinnes Book, pela maior quantidade de personagens interpretados por uma única voz: foram 223 no primeiro livro da saga, que possui 33 horas de duração.

Roy Dotrice deu viva a Leopold Mozart no filme Amadeus (1984) e ganhou um prêmio Tony em 2000 pela peça A Moon for the Misbegotten. Além disso, foi convidado para interpretar o Mestre Pycelle (Julian Glover) em Game of Thrones, mas recusou o papel, por conta de problemas de saúde.