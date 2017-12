Morre a atriz Ana Maria Nascimento e Silva, aos 65 anos

Ana Maria Nascimento e Silva morreu nesta quinta-feira, aos 65 anos, no Rio de Janeiro. A atriz e produtora, que trabalhou em novelas como O Salvador da Pátria e Zazá, da TV Globo, lutava contra um câncer de mama. Ana Maria foi casada com o cineasta Paulo César Saraceni, que morreu em 2012, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A atriz estreou no cinema em 1976 no drama Marcados para Viver. Ao longo da carreira, atuou em diversos longas como A Mulher Sensual (1981) e O Viajante (1999). Seu último trabalho na televisão foi em Jamais te Esquecerei (2003), folhetim produzido e exibido pelo SBT.

O diretor Luiz Carlos Lacerda postou uma homenagem para Ana Maria em seu Facebook nesta sexta. No texto, afirma: “Sua beleza e sua alegria vão nos fazer muita falta. Estou triste”. A atriz deixou duas filhas e duas netas. O velório acontecerá neste sábado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, entre 9h e 15h.