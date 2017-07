MinC aprova R$22 milhões para musicais como o dos Los Hermanos

Uma homenagem à banda Los Hermanos e duas grandes adaptações de filmes que chegarão aos teatros brasileiros em formato de musical poderão captar quantias para a sua produção. A Noviça Rebelde, Flashdance – O Musical e Pormenores – Los Hermanos receberam juntos, do Ministério da Cultura, a autorização para captar mais de 22 milhões de reais através de leis de fomento a produções artísticas.

A Noviça Rebelde, história que se consagrou com o filme de 1965, estrelado pela americana Julie Andrews, contará com a direção de Charles Möeller e Claudio Botelho, que já produziram esse mesmo musical em 2008 e são responsáveis por montagens de clássicos como Um Violinista no Telhado (2011) e Rocky Horror Show (2016). Dessa vez, a obra de Rodgers & Hammerstein terá uma temporada de três meses no Rio de Janeiro e de dois meses em São Paulo. A produção recebeu aprovação para captar mais de 8 milhões de reais pelo edital.

Flashdance – O Musical terá a sua montagem baseada no filme dos anos 1980 e contará com músicas ao vivo, na íntegra. O longa-metragem chegou a ganhar o Oscar de melhor canção original por What a Feeling. O musical, que estrará no Rio de Janeiro, teve um valor de captação de 6,5 milhões de reais aprovado pelo Ministério da Cultura. As duas produções receberam a verba através da lei que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

Um musical em homenagem à banda Los Hermanos recebeu autorização para captar 8,3 milhões de reais pela Lei Rouanet no último mês. A produção pretende passar por dez capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A apresentação contará com esquetes sobre músicas do grupo, composto por Marcelo Camelo, Rodrigo Barba, Rodrigo Amarante e Bruno Medina.