Miley Cyrus revela por que parou de fumar maconha

De calça jeans e blusa xadrez, Miley Cyrus encarnou a animação e simpatia dos tempos de Hannah Montana no palco do programa de Jimmy Fallon, na última quarta-feira. Depois da fase “rebelde sem causa” de Wrecking Ball, a antiga estrela da Disney contou ao apresentador que largou as drogas porque queria estar sóbria quando fosse divulgar o novo álbum: “Este é o trabalho mais importante da minha carreira. Eu estou mais apaixonada do que nunca por este álbum — e eu sei que digo isso todas as vezes, mas eu amei demais trabalhar nele”.

“Quando eu estava chapada, basicamente ficava sentada em casa comendo. Eu perdi muito tempo brincando com meus gatos, cachorros e meu porco”, continuou ela. A cantora ainda revelou que estava sob o efeito de maconha da última vez em que foi ao talk-show de Fallon. “Lembra da última vez que estive aqui? Eu estava vestida de coelhinha e depois de gata. Existe um motivo para isso: Eu estava chapada”, disse ela com bom-humor. “Ninguém nunca morreu de fumar maconha, mas ninguém nunca fumou tanto quanto eu”, brincou ela. Até o momento, Miley lançou dois singles de seu novo álbum: Malibu e Inspired, que apresentou ao vivo no programa.

Recentemente, Miley mudou-se de Nashville para Malibu, na Califórnia, junto com o noivo, o ator Liam Hemsworth. Eles já marcaram o casamento duas vezes: a primeira em 2012, e depois em 2014. Em ambas as ocasiões, o casal se separou, mas ao que tudo indica, irão oficializar a união no próximo dia 4 de julho, segundo a revista australiana NW Magazine.