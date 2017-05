O Bistrô da Mata está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela primeira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Bistrô, entre os dias 27 de maio e 25 de junho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

ALMOÇO (R$ 49,90)

Entrada – Crocante da mata: bolinho de arroz arbóreo recheado com queijo e aromatizado com gengibre, gergelim acompanha molho de shoyo da mata

Prato principal – Fada da chapada (escalope de filé grelhado com cogumelos shitake, paris e broto de feijão aromatizados com gergelim com risoto de abobora, gengibre e castanha de baru)

Sobremesa – Creme de flor de laranjeira com doce de furrundum e pranilé de castanhas

JANTAR (R$ 59,90)

Entrada – Crocante da mata: bolinho de arroz arbóreo recheado com queijo e aromatizado com gengibre, gergelim acompanha molho de shoyo da mata

Prato principal – Trança da mata: trança de pintado e salmão grelhados com manteiga de urucum e ervas frescas, arroz vermelho, chutney de tomate, sementes e castanhas

Sobremesa – Creme de flor de laranjeira com doce de furrundum e pranilé de castanhas

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida somente para o reclicot de vinho e frutas da estação (R$ 80,00 a jarra e R$20,00 a taça).

BISTRÔ DA MATA. Rua 44, Bom Clima, Chapada dos Guimarães, 3301-3483 (120 lugares). 18h/1h (qui.), 11h/1h30 (sex. e sáb.) e 11h/14h (dom.). Abre também em feriados e vésperas de feriados. Aberto em 2007. $$$